浜乙女の看板商品。1995年7月の発売以来、地元・中京を中心に長く愛されてきた味付のり。遠赤焙煎で引き出した、のり本来の風味や香ばしさに、本みりんやたまり醤油を使った上品な甘み・旨みをプラスしている。ソース