連敗脱出を目指す茨城【(C) B.LEAGUE】 4月15日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」のB1リーグ戦第32節が開催される。 東地区11位に位置する茨城ロボッツは、第29節のGAME2で三遠ネオフェニックスの連勝を13で止めて価値ある勝利をつかんだ。しかし、その後は3連敗と足踏み。前節アウェーで行われた琉球ゴールデンキングス戦では初戦を79－64で落とすと、第2