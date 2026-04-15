誕生から30年超、ロングセラーとなっている缶コーヒー「UCC BLACK無糖」。誰もが一度は見たことがある馴染みのあるパッケージで親しまれている商品だが、発売当初は「甘くないコーヒー」は受け入れられず、苦戦したという。そんな状況を打破するきっかけとなったのは、あるコンビニオーナーの提言だった。（フリーライター伏見 学）「UCC BLACK無糖」がロングセラーになったワケコンビニや自動販売機で目にしない日はない、あ