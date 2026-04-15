誕生から30年超、ロングセラーとなっている缶コーヒー「UCC BLACK無糖」。誰もが一度は見たことがある馴染みのあるパッケージで親しまれている商品だが、発売当初は「甘くないコーヒー」は受け入れられず、苦戦したという。そんな状況を打破するきっかけとなったのは、あるコンビニオーナーの提言だった。（フリーライター 伏見 学）

「UCC BLACK無糖」が

ロングセラーになったワケ

コンビニや自動販売機で目にしない日はない、あの黒と白のデザイン。1994年に誕生したUCC上島珈琲の「UCC BLACK無糖」は、今や缶コーヒーのブラックカテゴリーを代表するブランドへと成長した。

販売数は発売から堅実に推移し、約30年間で3.5倍に。現在は同社のコーヒー飲料カテゴリーの売り上げのおよそ3割を占める。

しかしその道のりは、決してなだらかではなかった。

バブル全盛の時代に市場から突き返されたが、あるコンビニオーナーからのフィードバックが商品に対する自信を作り、歳月をかけた技術革新が「香料無添加」の缶コーヒーを生んだ。ロングセラーの裏側に刻まれた、試行錯誤の32年を紐解く。

「甘くない」ブラックコーヒーは

売れなかった

缶コーヒーの歴史は「甘さ」から始まった。1969年、UCCが世界で初めて開発した缶コーヒーは、ミルクと砂糖を加えた「ミルクコーヒー」だ。

当時の主な愛飲者は、肉体労働に従事するブルーカラーの人々。甘さとミルクのコクで疲れを癒やす――それが缶コーヒーの役割だった。なお、ミルクコーヒーは累計約150億本以上も売れている。

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