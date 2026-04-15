GoogleがChrome向けのAI機能「Gemini in Chrome」に、よく使うプロンプトを保存して再利用できる「Skills(スキル)」を追加しました。これにより、ユーザーはお気に入りのAI指示をワンクリックで呼び出し、表示中のページや選択した複数タブに対してすぐ実行できるようになります。スキルは4月14日から順次展開されており、対象はChromeの表示言語を「英語(米国)」に設定したWindows・macOS・ChromeOSのデスクトップ版。有料のAIプ