・ＮＹダウ４８５３５．９９（＋３１７．７４） 高値４８５９２．２９ 安値４８１９２．３０ ・Ｓ＆Ｐ５００６９６７．３８（＋８１．１４） ・ナスダック総合指数２３６３９．０８（＋４５５．３４） 出所：MINKABU PRESS