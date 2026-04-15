787やA350に対抗？ロシアの航空機メーカー、ツポレフが、新型旅客機「Tu-454」のコンセプトを発表しました。どのような機体なのでしょうか。【画像】えっ…これが「ロシア製次世代大型旅客機」驚愕の全貌です今回発表されたTu-454の具体的なスペックまでは公開されていませんが、複数の現地メディアによると、エアバスA350やボーイング787に対抗する長距離路線向け複通路機（ワイドボディ機）となる予定です。また、座席数は25