高支持率を維持しながらも、政権の足元では“きしみ”が広がっている。高市早苗首相が主導した電撃解散は歴史的大勝をもたらした一方で、党執行部との間に深い溝を残した。「みんな怒り狂っていた」と語られるほどのコミュニケーション不全──。さらに派閥という後ろ盾を持たない統治スタイルのもと、水面下では「ポスト高市」をにらんだ再編の動きも始まっている。高支持率の陰で進む“菅政権化”の実態とは？ 【画像】「