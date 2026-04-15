東京シティ競馬（TCK）は、4月29日に大井競馬場で行われる3歳ダート三冠競走初戦「第71回羽田盃（Jpn1）」において、2026年度イメージキャラクターの横浜流星をプレゼンターに起用することを発表した。あわせて、横浜が出演する新テレビCM「羽田盃STAR☆T」篇の放映が開始。新CMは4月15日から公式サイトなどで公開され、テレビ放映は4月19日からスタートする。TCKの誘導馬との共演シーンやレース映像を織り交ぜ、ダート三冠初