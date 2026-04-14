BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[ユスティン エンゲル] 1 - 2 [ビット コプリバ] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第2日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子シングルス1回戦で、ユスティン エンゲルとビット コプリバが対戦した。 第1セットはビット コプリバが6-3で先取。第2セットはユスティン