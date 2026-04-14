任期満了に伴う南牧村長選挙が１４日に告示され、現職の長谷川最定さんが無投票で４回目の当選を果たしました。 １４日に告示された南牧村長選には現職の長谷川最定さん（７２）のみが立候補し、無投票で４回目の当選を果たしました。無投票での当選は今回で３期連続です。 長谷川さんは高齢者福祉を充実させたことや義務教育学校「なんもく学園」の開校など３期１２年の実績をアピールし今回は物価高騰から住民を守るこ