ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月14日から始まったキャンペーンを紹介します。インスタント食品もお得「1個買うと1個もらえる」キャンペーン今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、5つあります。1つめの対象商品は、モンデリーズ・ジャパン「クロレッツXP」の「オリジナルミント」「ライム」、「リカルデント グレープミントガム」（各14粒）です