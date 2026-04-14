【ローソン】4月14日から「でからあげクン」1個増量中！「スーパーカップ」や「オレオ」などの無料券も登場中。
ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年4月14日から始まったキャンペーンを紹介します。
インスタント食品もお得
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、5つあります。
1つめの対象商品は、モンデリーズ・ジャパン「クロレッツXP」の「オリジナルミント」「ライム」、「リカルデント グレープミントガム」（各14粒）です。
いずれか1個を購入すると、「オレオ ビッツサンド」の「バニラ」「チョコレート」「チーズ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、明治「チョコレート効果」の「カカオ72％パウチ」「カカオ86％パウチ」「カカオ72％蜜漬けオレンジピールパウチ」。
いずれか1個を購入すると、「エッセル スーパーカップ」の「超バニラ」「チョコクッキー」、「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、明星食品「中華三昧 タテ型ビッグ 榮林 トマト酸辣湯麺」です。
1個購入すると、「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「ネルノダ 睡眠+疲労感ケア」です。
1個購入すると、「ネルノダ粒タイプ」（1袋）1個と引き換えられる無料券がもらえます。
上記4つの引換期間は、4月21日から27日まで。
5つめの対象商品は、コカ・コーラ「ファンタシトラス＆メローイエロー」（490ml）と「ファンタホワイトグレープ＆アンバサ」（500ml）。
どちらか1本を購入すると、「ファンタグレープ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、4月21日から5月4日まで。
今週も対象商品によって引換期間が異なるので、注意が必要です。
黄金チキンもお得に【からあげクン値段そのまま50％増量】
からあげクン感謝祭のひとつとして、4月14日から20日までの期間、「でからあげクン 夢のMIX味」が5個→6個に増量しています。
「からあげクン レギュラー」（5個入り）の値段そのままで総重量が50％増量した形です。【黄金チキン 骨つき50円引き】
4月14日から20日までの期間、「黄金チキン 骨つき」が通常価格348円のところ、50円引きの298円で購入できます。【モカブレンド（S）20円引き】
4月14日から20日までの期間、「モカブレンド（S）」と「アイスモカブレンド（S）」がそれぞれ20円引きで購入できます。【サンドイッチなど50円引き】
4月14日から27日までの期間、まちかど厨房のサンドイッチ・バーガー・ロールパン各種を購入するごとに、次回まちかど厨房のサンドイッチ・バーガー・ロールパン各種に使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は、4月14日から5月4日まで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ