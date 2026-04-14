グッドスマイルカンパニーは、『POP UP PARADE カービィ』の再販売を開始した。 【画像あり】ワープスターに乗ったカービィ！商品画像一覧 今回再販売されるのは、2024年6月に販売されたワープスターに乗っているカービィだ。お手頃価格、全高17～18cmの飾りやすいサイズ、スピーディにお届けが特徴の「POP UP PARADE」シリーズから登場する。 予約