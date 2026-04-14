佐藤栞里が自身のInstagramを更新し、上白石萌音とのアメリカ、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートでのオフショットを公開した。 【写真】カリフォルニア・ディズニーで顔を寄せ合うカチューシャ姿の上白石萌音と佐藤栞里の仲良しショット ■『王様のブランチ』30周年SPで上白石萌音と佐藤栞里がカリフォルニアのディズニーへ 30周年を迎えた情報バラエティ番組『王様のブランチ』（T