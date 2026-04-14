【モデルプレス＝2026/04/14】ファミリーマートでは、三重県誕生150周年を記念し、三重県産の食材や地域メニューを使用した商品5種類を、4月14日（火）から東海地方（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部店舗）と関西地方（滋賀県、京都府の一部、和歌山県の一部）のファミリーマート約2,800店舗で発売する。【写真】「うまいやん！三重の味」フェアラインナップ◆ファミマに三重県誕生150周年記念メニュー「うまいやん！三重の