今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第12回（2026年4月14日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）役に立たなくても生きていける社会たったひとりで店番をしていたりん（見上愛）がフランス人客を前に困っていたのを助け