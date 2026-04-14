AI企業のAnthropicは2026年4月27日にAIモデル「Claude Mythos Preview」を発表しました。Claude Mythos Previewはサイバー攻撃性能が高すぎることから一般公開はされておらず、一部の組織を対象にサイバーセキュリティの強化を目的として限定公開されています。そんなClaude Mythos Previewについて、イギリスの政府機関であるAI Security Institute(AISI)がサイバー攻撃性能の検証結果を公開しました。Our evaluation of Claude M