経営層と一般社員が密に意思疎通を図るのは難しい。本来、その橋渡しを担うのは、部長や本部長といった管理職だ。だが人事・経営のコンサルティングを手がける林宏昌さんは「長期的な視点で組織のビジョンを描き、トップと現場をつなぐという役割を果たせない管理職が増えている」という――。※本稿は、林 宏昌『上司はリスクばかりを指摘する 会社を潰す「大課長」問題』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iSto