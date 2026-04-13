ボートレース若松の「北九州市長杯Ｍｏｏｏｖｉ・Ｇｒｕｕｎ開設記念競走」は１４日、開幕する。田中宏樹（３７＝福岡）が前検日（１３日）のエンジン抽選で引き当てたのは１７号機で、伸びに関して前操者・早川尚人の手応えは十分だった。「伸びは雰囲気ある」と、田中も伸びには好感触だ。田中自身は伸びを重視した調整スタイル。「回り足は悪そうという感じがあった。自分は伸びてくれた方が戦いやすい。トータルで戦える