10日に行われたラ・リーガ第31節でジローナと引き分けたレアル・マドリード。これで首位バルセロナとは9ポイント差となり、逆転優勝が厳しくなってきた。近年のレアルはチャンピオンズリーグ3連覇を果たした時期もあった一方で、国内リーグの優勝回数ではバルセロナにリードを許している。2010年から数えると、バルセロナはリーグ優勝が8回。今季も制すれば9回目だ。一方のレアルは5回に留まる。なぜCLは獲れるのにリーグでは苦労