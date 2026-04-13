10日に行われたラ・リーガ第31節でジローナと引き分けたレアル・マドリード。これで首位バルセロナとは9ポイント差となり、逆転優勝が厳しくなってきた。



近年のレアルはチャンピオンズリーグ3連覇を果たした時期もあった一方で、国内リーグの優勝回数ではバルセロナにリードを許している。2010年から数えると、バルセロナはリーグ優勝が8回。今季も制すれば9回目だ。



一方のレアルは5回に留まる。なぜCLは獲れるのにリーグでは苦労するのか。レアルでプレイした経験を持つアルバロ・ベニート氏は、近年のレアルに一貫性が欠けている証拠だと語る。CLのようなトーナメント戦と、シーズンを通して戦うリーグ戦では求められる要素が異なるとの考えだ。





「モドリッチのように、チームを去る際にリーグ優勝よりCL優勝回数の方が多かった選手がいるのはなぜなのか？これをどう説明すべきだろうか。マドリーは安定した成績を残すこと、チームとして1つにまとまることに苦労しているんだ。長期戦で優勝するにはチームとして団結し、明確なプレイスタイルを確立していく必要がある。そうすることで、調子が悪い時でも勝利を手にすることができる。しかしここ15年ほどのマドリーは安定した成績を残すこと、チームとしてまとまることに苦労してきたんだ。彼らは優秀な選手を数多く擁していて、短期戦や特定の集中したゲームでは欧州のどのチームも成し遂げられないような傑出したパフォーマンスを発揮しているけどね」（『El Larguero』より）。レアルは今週CL準々決勝2ndレグでバイエルンと敵地で対戦する。1stレグは1-2で敗れているが、ベニート氏の言葉通りここぞの集中力を発揮すれば逆転できるかもしれない。バイエルンを撃破できればCL制覇のチャンスも見えてきそうだが、国内リーグの方はバルセロナの失速がなければ厳しい状況だ。今後リーグでライバルのバルセロナに勝っていくには、よりプレイスタイルを固めていく必要があるか。