信州大学医学部附属病院は、5月から「咳外来」と「喘息（ぜんそく）外来」を開設すると発表しました。咳に悩む患者の原因の検査や治療に専念します。信州大学医学部附属病院の呼吸器内科・アレルギー内科に、開設される「咳外来」と「喘息（ぜんそく）外来」。「咳外来」は、原因のはっきりしない咳が長引いている人、「喘息外来」は、気管支喘息の症状が治らない人がかかりつけ医から紹介されることで受診できます。診療所