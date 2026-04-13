信州大学医学部附属病院は、5月から「咳外来」と「喘息（ぜんそく）外来」を開設すると発表しました。咳に悩む患者の原因の検査や治療に専念します。



信州大学医学部附属病院の呼吸器内科・アレルギー内科に、開設される「咳外来」と「喘息（ぜんそく）外来」。

「咳外来」は、原因のはっきりしない咳が長引いている人、「喘息外来」は、気管支喘息の症状が治らない人がかかりつけ医から紹介されることで受診できます。





診療所を受診する患者で最も多い症状といわれる咳。最近では…信州大学医学部附属病院呼吸器内科・アレルギー内科 花岡正幸診療科長「コロナ感染を契機にやはりその後遺障害ですね。罹患（りかん）後症状と呼びますが、この罹患後症状の咳というのは非常に多いんですね。」咳の症状が出る病気はさまざまあり、治療が難しいといいますが、近年は薬により治療の選択肢が広がっています。信州大学医学部附属病院呼吸器内科・アレルギー内科 花岡正幸診療科長「治療可能な患者さんが一定数いると。こういった方をすくい上げて適切な治療に持っていく。咳だけではなくて、元にある病気も良くすると治療していくとそれに結びつけば一番いいなと考えています」咳・喘息外来は、5月の大型連休明けから開設される予定で、花岡診療科長を含む2人の医師が担当します。花岡診療科長は、長引く咳は一つの目安は「3週間」だとし、必ずかかりつけ医で検査をしてほしいとしています。