新型「ちいさいランクル」もうすぐ発表！トヨタ「ランドクルーザーシリーズ」の末弟であるトヨタ「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」は、2025年10月にワールドプレミアされ、2026年年央頃の発売が予告されています。年央とは、一般的に6月下旬から7月上旬を指しますが、新型ランクルFJの発売はもう少し早くなる模様で、5月中旬頃の発売を見込み、販売店への出荷もスタートしているようです。【画像】超カッコいい！ こ