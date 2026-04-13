時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは東京都の60代の方からのお便り。袖がすり切れ、縫い目から羽毛が出てきても着続けていた黒いダウンコート。なかなか捨てられなかった理由は――。* * * * * * *命を救ってくれたダウン黒いショート丈のダウンコ