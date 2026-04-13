あなたは読めますか？突然ですが、「芳しい」という漢字読めますか？良い香りを表現する際や、状況を判断する言葉としてよく使われますが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かんばしい」でした！この漢字は、もともと「香ばしい（かんばしい）」と同じく、良い香りがすることを意味します。そこから転じて、心が惹かれる、好ましい、立派であるといったポジティブな意