2026年4月13日放送のNHK『あさイチ』のテーマは「うちの障害ある家族がおとなになりまして」。番組内では《ダウン症の書家》金澤翔子さんの転身も紹介。そこで翔子さんの母・泰子さんが、終活として喫茶店を開くことにした思いを語った『婦人公論』2025年7月号の記事を再配信いたします。*****大河ドラマ『平清盛』の題字を担当するなど、金澤翔子さんは書の世界で活躍してきた。ダウン症の翔子さんに書道を手ほどきしたのは、母・