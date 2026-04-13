開催：2026.4.13 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 6 - 2 [ジャイアンツ] MLBの試合が13日に行われ、オリオールパークでオリオールズとジャイアンツが対戦した。 オリオールズの先発投手はケイド・ポヴィッチ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。 1回裏、4番 サミュエル・バサロ 2球目を打って左中間スタンドへのツ}