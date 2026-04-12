体が小さく弱々しかった子猫ちゃん。1年後の現在の姿に、心が温まると反響を呼んでいます。話題の投稿は600件以上の「いいね！」を獲得し「大きくなりましたね！お目目が大きくて綺麗ですね」「愛されてる成長がよくわかります！」とのコメントが寄せられていました。 【写真：体が小さくて『弱々しかった保護子猫』が、１年後…すっかり変化した『現在の様子』】 弱々しかった子猫が美猫へと大変身 Threadsアカウント「@c