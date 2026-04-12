伊勢神宮（三重県伊勢市）の社殿を建て替える2033年の「式年遷宮」に向けて、伊勢市民らが特別な御用材を運び入れる「お木曳」の幕開けの儀式である「お木曳初式」が12日、神宮の内宮で実施された。内宮を流れる五十鈴川に入り、正殿の屋根などに使う御用材を運ぶ「川曳」を行った。晴天の中、市民ら約3千人が参加。法被姿で「エンヤ」というかけ声や歌に合わせ、1本当たり約5〜6メートルの御用材を木ぞりに載せて綱で引っ張り