東京ドームが騒然となった門脇の頭脳プレー■ヤクルト 2ー0 巨人（12日・東京ドーム）巨人守備陣の“瞬時の連携”が投手を助けた。巨人は12日、本拠地でヤクルトと対戦。初回の守備で、門脇誠内野手の頭脳プレーによって生まれたアウトが注目を集めた。ファンは「なかなか出ないプレー」「この冷静さは凄いよな」と25歳名手の判断を称えた。初回1死一塁でそのプレーは飛び出した。ヤクルトの3番・古賀の打球は二塁後方へ。二塁