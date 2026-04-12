「日本ハム−ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手が今季５つ目の失策。初回苦しむ先発の有原を助けることができなかった。有原は立ち上がり、柳町に内野安打で出塁を許すと、１死満塁のピンチを背負い、山川にショートへの適時内野安打を許した。さらに牧原に押し出し四球を与え２失点目。直後に周東の一塁へのゴロを捕球できず。さらに１点を許した。５失策はリーグワーストとなって