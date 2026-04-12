お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二（61）が12日、TBS「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）に生出演。親交の深い人気お笑い芸人から、素顔を明かされる場面があった。番組では前週に続いてエンディングに、放送後にオンエアとなる同局「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）のスタジオと映像をつないでクロストークを実施した。「サンデーQ」MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「田中さんさあ、この間奥さんの山口もえ