子どもたちに陸上競技の楽しさを知ってもらおうと、12日、福岡市で「こどもスポーツ教室」が開かれました。福岡市城南区の福岡大学陸上競技場で開かれたこの教室には、小学1年生から6年生までの約360人が参加しました。このイベントは、クラフティアが社名変更前の九電工時代から毎年開催しているもので、ことしで13回目です。パリオリンピック男子マラソンで6位に入賞した赤崎暁選手らクラフティア陸上競技部の選手31人がコ