12日午前、周南市で自宅の敷地内で作業をしていた女性が後ろからサルに肩を触られる事案が発生しました。女性にケガはありませんでした。周南警察署によりますと12日午前8時45分ころ周南市孝田町の住宅の敷地内で作業をしていた40代の女性が突然、後ろから右肩を触られました。サルは体長50センチから60センチほどでその後、敷地から去っていったということです。女性にケガはありません。警察は付近をパトカーで巡回するな