あなたは読めますか？突然ですが、「寵児」という漢字読めますか？時代の先端を走る人物を称える際によく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ちょうじ」でした！この漢字は、特別にかわいがられる子供、転じて、世間から非常にもてはやされ、時代の流れに乗って成功した人物を意味します。「寵」という字には「めぐむ」「特別にかわいがる」という意