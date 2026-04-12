この記事をまとめると ■バイオマスとは「生物由来のエネルギー資源」のことをいう ■インドでは牛糞から燃料を生むスズキの新ビジネスが始動している ■スズキのバイオマス事業はインドのインフラ整備を手助けするという側面もある スズキがインドでバイオマス事業を開始 自動車燃料の話で、たまに出てくる「バイオマス」という言葉。具体的に何を意味しているのか。国立研究開発法人 新エネルギー産業技術総合開発機構（JETRO