北九州市には、酒店で買った酒を店内で楽しむ「角打ち文化」が残っています。コンビニやスーパーで酒が買えるようになり、酒店そのものが姿を消しつつある中、角打ちには温かい人のつながりが息づいています。 店の冷蔵庫から出した売り物の酒を、その場でいただきます。座っているのは、ビールケース。■常連客「ただいま。」「おかえり。」「仕事帰りのビールが一番うまい。」ここは、広辞苑