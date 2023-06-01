中東を揺るがした5週間2026年2月28日、世界は再び戦火のニュースに包まれた。アメリカとイスラエルは、イランに対する大規模軍事作戦「壮絶な怒り作戦」を開始。その攻勢は凄まじいものだった。最高指導者ハメネイ師の殺害、核施設へのピンポイント爆撃、さらには革命防衛隊幹部の相次ぐ排除。米イスラエル連合軍は圧倒的な進撃を見せ、トランプ大統領はその成果を「歴史的な勝利」として誇示してみせた。しかし、その約5週