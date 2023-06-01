元Hey！Say！JUMPで俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が11日、双方の所属事務所を通じて結婚を発表した。婚姻届の提出日などの詳細は明かしていない。中島は昨年8月のグループ電撃卒業に続き、プライベートでも新たなスタートを切ることとなった。新木は多数の映像作品に出演し幅広い層から人気で、「美男美女」夫婦誕生となった。2人は2017年公開のダブル主演映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演。18、20年