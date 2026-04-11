【モデルプレス＝2026/04/11】タレントのスザンヌが4月10日、自身のInstagramを更新。息子の中学校入学を報告し、入学式での親子ショットを公開した。【写真】39歳美女タレント「和服すごくお似合い」息子の中学入学式コーデ披露◆スザンヌ、息子が中学校入学スザンヌは「息子、中学校の入学式でした はじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と報告。新しい制服に身を包んだ息子と淡いピンク地に花の柄がついた和服姿の自身が入