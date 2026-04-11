スザンヌ、息子が中学校入学 和服姿の入学式親子ショットに反響「素敵な着物」「ぶかぶかの制服姿可愛らしい」
【モデルプレス＝2026/04/11】タレントのスザンヌが4月10日、自身のInstagramを更新。息子の中学校入学を報告し、入学式での親子ショットを公開した。
【写真】39歳美女タレント「和服すごくお似合い」息子の中学入学式コーデ披露
スザンヌは「息子、中学校の入学式でした はじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と報告。新しい制服に身を包んだ息子と淡いピンク地に花の柄がついた和服姿の自身が入学式の立て看板の横に並んだ親子ショットを公開した。
また「入学式のあとは家族でごはんへ（息子リクエストの焼き肉）」と続け、焼肉店での家族写真も披露している。
この投稿に、ファンからは「入学おめでとうございます」と祝福の声が続々。「素敵な着物」「和服すごくお似合い」「仲の良さが伝わる親子ショット」「ぶかぶかの制服姿可愛らしい」などと反響が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆スザンヌ、息子が中学校入学
スザンヌは「息子、中学校の入学式でした はじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と報告。新しい制服に身を包んだ息子と淡いピンク地に花の柄がついた和服姿の自身が入学式の立て看板の横に並んだ親子ショットを公開した。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「入学おめでとうございます」と祝福の声が続々。「素敵な着物」「和服すごくお似合い」「仲の良さが伝わる親子ショット」「ぶかぶかの制服姿可愛らしい」などと反響が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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