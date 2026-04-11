M世代の韓国エンタメウオッチャー・K-POPゆりこと、K-POPファンのZ世代編集者が韓国のアイドル事情や気になったニュースについてゆるっと本音で語る【K-POPゆりこの沼る韓国エンタメトーク】。韓国エンタメ初心者からベテランまで、これを読めば韓国エンタメに“沼る”こと間違いなし！今回のテーマはBTSの待望の新譜『ARIRANG』と、制作の裏側を描いたドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』について。世界的スターとなったBTSが直