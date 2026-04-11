見た目はフォーミュラカーそのもの！でも3輪！？2026年3月、アメリカのスタートアップ企業であるリンモータースは「FP3」を発表しました。テキサス州オースティンに本拠を置くリンモータースは、モータースポーツの技術を市販車に直接落とし込み、本格的なフォーミュラカーの走りを公道で実現することを目指している新進気鋭の自動車メーカーです。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「ハヤブサ」エンジンの新型「トライク」