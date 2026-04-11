朝のヨーグルト、甘さを足したいけれど、量の調整やベタつきが気になることも。ダイソーではそんな小さな手間を減らしつつ、味わいも楽しめる食品が手に入ります。使う分だけサッと出せて、冷たいヨーグルトにもなじみやすいのが特徴。手軽に取り入れやすく、毎朝の習慣をラクに続けたい人にピッタリです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ヨーグルトに合う蜂蜜価格：￥324（税込）内容量：32g（8g×4個）販売ショップ：