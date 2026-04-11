ネットショッピングで注文した品物から、遠く離れた人への思いまで届けてくれる宅配サービスは、今や私たちの生活になくてはならないインフラだ。そんな宅配サービスのパイオニアであるヤマト運輸の「宅急便」が、今年でサービス開始から50周年を迎えた。【写真】「クロネコヤマト」の起源は“こどもの絵”だった！？今回は、同社のエクスプレス事業を管轄する担当者に、知られざる50年のドラマと、荷物を届ける現場のプロフェ