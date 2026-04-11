アイリスオーヤマは4月16日から、手軽に窓からの侵入・防犯対策ができる「リモコン付き窓用防犯アラーム」を全国のホームセンターおよびインターネットサイト、家電量販店などで順次発売する。オンラインストア価格では1個2980円で、2個セットは3980円。●2つの検知方式で侵入を知らせる警視庁によると、2024年に侵入窃盗が発生した一戸建て住宅1万2475件のうち、侵入口として窓が利用された件数は、全体の35.7％を占める。