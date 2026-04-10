ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１１周年記念肥前鹿島干潟杯」は１０日、予選最終日の４日目が行われ、準優進出戦に出場するメンバーが決定した。松本真広（２７＝福岡）は４日目４Ｒ、インから渾身の逃げを決めて快勝。得点率１８位で予選を突破し、勝負駆けに成功した。レース後は「３日目からつながりが良くなってバランスが取れてきた。伸び寄りでいい足です」と話したように、相棒４０号機の気配も上昇。当地は