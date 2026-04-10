空手の全国大会で4冠を達成した防府市の小学生が市長を表敬訪問しました。大きなトロフィーを手に防府市役所を訪れたのは小学4年生＝池田千萌さんと兄の颯平さん、そして2人が通う山口実践空手慧昇會の耒島 臣二會長です。池田千萌さんは昨年度相手に打撃を与えるフルコンタクト空手の6つの大会に出場し、4大会で優勝2つの大会で準優勝を収めました。空手をする兄の影響で年中から競技を始めた千萌さん。相手のみぞおちを下